Marc Fascher (Lotte): "In den ersten 25 Minuten sind wir gut ins Spiel gekommen. Wir hatten die Kontrolle über das Spiel und kassierten aus dem Nichts das 0:1. Danach war es eine tolle Energie-Leistung von Langlitz, der mit seinem Solo das 1:1 zur Halbzeit herstellte. Zur zweiten Halbzeit sind wir gut aus der Pause gekommen. Ich erinnere an die gute Chance von Oesterhelweg. Kunz hat den Schuss gut gehalten. Dann ist es halt diese 3. Liga, die keine Gnade kennt. Wir kassierten aus einem Standard heraus den Rückstand. Überhaupt hatte Daniel Frahn heute einen seiner besten Tage. Die Entstehung des Elfmeters gehört für mich in die Witzabteilung. Nach dem 1:3 war es schwer, in dieses Spiel zurückzukommen. Mit Chemnitz hat die effektivere Mannschaft gewonnen."