Hohe Intensität und Gefahr durch Mast

Nach seiner drei Spiele andauernden Rotsperre rückte Dennis Mast bei den Chemnitzer wieder in die Startelf. Jens Härtel rotierte kräftiger. Mit Steffen Puttkammer, Jan Löhmannsröben, Tarek Chahed, Julius Düker und Winterneuzugang Piotr Cwielong waren gleich fünf neue Akteure dabei. Letzterer feierte sein Debüt in der Startformation. Intensiv ging es zu. Die erste halbe Stunde waren die Gäste feldüberlegen. Ein Flachschuss von Düker war allerdings die einzige gefährliche Aktion (31.).

Bis zum Pausenpfiff drehten die Hausherren dann aber auf. Philip Türpitz stürmte über rechts Richtung Grundlinie, legte zu Mast zurück, der aus 16 Metern abzog. Christopher Handke klärte auf der Linie, von dort trudelte der Ball zu Schlussmann Leopold Zingerle und wieder Richtung Tor zu Handke, der endgültig klärte (37.). Zwei Flanken von Alexander Bittroff verpassten knapp einen Abnehmer und Türpitz-Schuss segelte zwei Meter drüber (42.). FCM-Kapitän Marius Sowislo (li.) war mit dem Kopf für sein Team zur Stelle. Bildrechte: IMAGO

Frahn trifft und darf nicht jubeln

Nach dem Seitenwechsel wurde es in beiden Strafräumen heiß. FCM-Kapitän Marius Sowislo traf den Ball vollkommen frei aus zehn Metern nicht richtig (52.). Wenige Sekunden später rutschte Kevin Conrad gerade noch vor dem einschussbereiten Tarek Chahed in den Ball. Türpitz versuchte es für die Hausherren aus 15 Metern, Zingerle konnte nur abklatschen.

Der nach einem blutigen Kopfballduell nickte Daniel Frahn den Ball aus fünf Metern in den Kasten zum 1:0 (65.). So hätte es zumindest sein müssen. Allerdings sah Assisten Max Burda eine Abseitsstellung bei Björn Jopeks Flanke. Eine Fehlentscheidung. Frahn ging kurz darauf runter und Magdeburgs Torjäger Christian Beck kam auf der anderen Seite vor einem Eckball von Nico Hammann in die Partie. Den hereinsegelnden Ball "schulterte" Sowislo aus sechs Metern ins lange rechte Eck. (69.). Jetzt führten also die Elbestädter mit 1:0. Daniel Frahn köpft das 1:0, doch es wird nicht gegeben. Bildrechte: Picture Point

Zweite Ecke, zweites Tor

Dann tankte sich der eingewechselte Manuel Farrona Pulido über die Grundlinie links durch und schoss parallel die Torlinie entlang (74.). Chemnitz warf naturgemäß alles nach vorn, ohne wirklich Chancen zu krieren. In der 88. Minute segelte ein Eckball von Mast herein und der vollkommen freie Verteidiger Berkay Dabanli köpfte aus sechs Metern in die Maschen zum 1:1. Doch es war noch nicht Schluss: Alexander Bittroff fiel noch einmal im Magdeburger Strafraum - allerdings war es kein Elfmeter - und Chahed ging nochmal auf der Gegenseite auf und davon. Nur Dennis Grote war noch da. Doch genau der störte Chahed entscheidend. Dann war wirklich Schluss. Bildrechte: IMAGO

Das sagten die Trainer

Jens Härtel (Magdeburg): "Aus unserer Sicht, wie es vor allem am Ende gelaufen ist, fühlt sich dieses Ergebnis sehr bitter an. Meine Mannschaft hat ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht und erst Ende der ersten Halbzeit war Chemnitz besser im Spiel. In der zweiten Halbzeit hatten wir super Chancen zur Führung und hatten Glück, dass das Chemnitzer Tor nicht gegeben wurde. Nach unserer Führung haben wir es verpasst, den Deckel draufzumachen. Chemnitz hatte eigentlich keine richtigen Torchancen und so war klar, wenn etwas passiert, dann nur über einen Standard. Wir haben einen Riesenaufwand betrieben. Ich denke, wir haben es allen gezeigt, dass wir nicht nur 'rammeln' können, sondern auch guten Fußball spielen."

Sven Köhler (Chemnitz): "Wir haben gegen einen kampfstarken 1. FC Magdeburg gespielt, der in der ersten Halbzeit besser im Spiel war und wir erst in den letzten 15 Minuten mutiger gespielt haben. In einem nicht ganz einfachen Spiel ist es umso ägerlicher, wenn uns ein Tor nicht gegeben wird, wo kein Foul und kein Abseits zu erkennen war. Magdeburg hat aber prinzipiell den besseren Fußball am heutigen Abend gespielt. Dieses 1:1 haben wir uns in den letzten 15 Minuten verdient, als meine Mannschaft alles probiert hat und sich mit viel Mut und Aufwand schließlich belohnte."

