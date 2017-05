Danach erhöhten die Himmelblauen den Druck. Jan Koch schoss knapp am rechten Pfosten vorbei (11.), eine Flanke von Alexander Bittroff köpfte Daniel Frahn genau in die Arme von Schlussmann Maximilian Schulze Niehues (24.). Doch auch die Gäste blieben gefährlich. Kevin Kunz wehrte einen Versuch von Sinan Tekerci aus 14 Metern ab (25.) und Grimaldi traf aus sieben Metern halblinks nur den Pfosten (30.). Erneut Tekerci (40.) und Ole Kittner (42.) verfehlten das Ziel. Auf der Gegenseite dann Dennis Grote mit einem Steilpass auf Namensvetter Mast, doch der scheiterte aus sechs Metern am SCP-Hüter (43.).

Benno Möhlmann (Münster): "Man hat gemerkt, es war ein Spiel, bei dem es nicht um alles ging und die Akteure nicht bis in die Haarspitzen motiviert waren. Wir sind in der ersten Halbzeit besser ins Spiel gekommen, hatten auch ein, zwei Chancen, um höher zu führen. Danach hatte auch der CFC gute Chancen, aber auf beiden Seiten klärten die Torhüter jeweils sehr gut. Das zog sich auch so in die zweite Halbzeit hinein, in der wir später besser und ruhiger agiert haben und mit unseren Toren das Spiel verdient gewonnen haben."