Der CFC legte vor 6.289 Zuschauern einen furiosen Start hin. Türpitz traf in der ersten Minute das rechte Außennetz. Kurz darauf scheiterte Anton Fink an SCP-Schlussmann Lukas Kruse, der den Schuss des CFC-Torjägers zur Ecke abwehrte. In einer temporeichen und umkämpften Partie hatte Chemnitz auch in der Folge die deutlich besseren Möglichkeiten. Allerdings fehlte den "Himmelblauen" die Präzision im Abschluss.

Sven Köhler (Chemnitz): "Wir hatten heute von Anfang an eine großartige Unterstützung unserer Fans. Mit einer engagierten Leistung in der ersten Halbzeit gelang das 1:0. Daniel Frahn hatte noch die hundertprozentige Möglichkeit vor der Halbzeit. In der zweiten Hälfte haben wir gut weitergespielt und waren in der Phase bis zum 2:0 souverän. Mit der gelb-roten Karte wurde es sofort wieder ein offenes Spiel, wo wir sicherlich in vielen Situationen das Quäntchen Glück hatten. Die Mannschaft hat sich selber belohnt, mit wahnsinnigem Einsatz in jeden Schuss geworfen und am Ende mit acht Feldspielern die drei Punkte ins Ziel gerettet."