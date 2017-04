Die Erfurter waren erst einmal auf Sicherheit bedacht. Einen ersten Annäherungsversuch gab es durch Vocaj, dessen Schuss aber um Meter über den CFC-Kasten strich. Das Rezept der Chemnitzer bestand aus langen Bällen, die den lauernden Hansch erreichen sollten. Und das war eine gute Variante. Für das 1:0 der Chemnitzer in der 22. Minute war dann aber Grote verantwortlich. Der 30-jährige Mittelfeldmann schaute sich RWE-Keeper Klewin aus, zog aus 20 Metern ab und versenkte die Kugel in den Maschen. Ein Tor zum Zunge schnalzen und eine klare Empfehlung für den "Volltreffer der Woche". Von dem Schreck erholten sich die Erfurter nur langsam, gaben aber bei weitem nicht klein bei. Nach 35 Minuten gab es überhaupt den ersten Eckstoß im Spiel – und der ging auf das Konto der Gäste. Tyrala brachte die Kugel gefährlich nach innen und sorgte für erhebliche Verwirrung in den Chemnitzer Reihen. Nach dem x-ten Versuch war die Situation bereinigt. Erfurt wurde mobil, speziell Aydin sorgte in der Schlussphase für Wirbel. Nach einem satten Schuss des RWE-Rechtsaußen konnte Kunz erst im Nachfassen klären. Dank des Zabertores von Grote gingen die Himmelblauen mit einer 1:0-Führung in die Pause.

Die Erfurter kamen mit viel Schwung zurück. Tyrala war in der Kabine geblieben, für ihn spielte nun Kammlott. Und der RWE-Goalgetter setzte nach 54 Minuten gleich ein deutliches Signal und zwang Kunz zu einer Riesenparade. Der CFC-Keeper tauchte ab und lenkte das Streitobjekt blitzartig um den Pfosten. Die Thüringer forcierten weiter das Tempo und hatten in Aydin einen mächtigen Antreiber, der an allen Ecken und Enden zu finden war. Nur seine Mitstreiter wollten nicht immer mitspielen. Doch die Thüringer blieben dran. Nach einem Eckstoß brannte es lichterloh im CFC-Strafraum und Kunz verhinderte mit einer tollen Parade den Ausgleich. Uzan hatte abgezogen.



Die Chemnitzer dagegen setzten auf Nadelstiche, und die hatten es durchaus in sich. Nach einer Stunde lief Fink allein auf das RWE-Tor zu und traf nur den Innenpfosten. Von dort flatterte der Ball an der Linie entlang - und war nicht drin. Der Regen ließ etwas nach – das Zeichen offenbar für die Gäste aus Erfurt. In der 76. Minute wurde ihr Engagement mit dem 1:1 belohnt. Uzan zog aus 20 Metern ab, der Ball wurde noch von Mbende abgefälscht und schlug in den Maschen ein. RWE-Schlussmann Klewin war gerade in der Gegenbewegung und konnte das Spielgerät nicht klären. Summa summarum der verdiente Ausgleich.



Nun stand das Spiel auf des Messers Schneide. Beide Teams wollten den Sieg. Der eingewechselte Frahn hatte in der 85. Minute die Chance zum 2:1, setzte die Kugel aber an die Latte des Erfurter Kastens. Und auch RWE roch noch am Siegtreffer. Kurz vor Ultimo schob Kammlott ein, doch der Schiri zeigte Abseits. Eine ganz knappe Entscheidung.