Nach ausgeglichener Anfangsphase, in der Erfurts Kammlott mit einer Unterarmverletzung vom Feld musste, übernahm der Chemnitzer FC das Kommando, ohne jedoch gefährlich vor RWE-Keeper Klewin aufzukreuzen. Die erste Möglichkeit gehörte dann aber den Gästen: Dabanli zielte aus gut zehn Metern drüber. Danach sahen die 7.700 Zuschauer Chancen auf beiden Seiten. Brückner (29.) und Huth per Kopf aus fünf Metern (31./CFC-Keeper Kunz hielt) und Lauberbach aus sieben Metern (38./drüber) vergaben die besten Gelegenheiten für Erfurt. Für Chemnitz zielte Kluft unbedrängt aus zehn Metern drüber (37.), zudem verfehlte auch Trapp per Kopf aus Nahdistanz das "Eckige". Erst köpfte Odak für RWE knapp vorbei (83.), dann traf Endres für den CFC aus acht Metern volley zum Sieg (86.).

Unverändert kamen beide Teams aus der Kabine. Den Hausherren gelang relativ wenig, sodass Erfurt um Spielkontrolle bemüht war und sich einige weitere Möglichkeiten erspielte (Lauberbach/drüber/58.). Danach musste Erfurt den nächsten verletzten Wechsel hinnehmen: Odak musste mit Oberschenkelproblemen raus (71.). Chemnitz weiterhin ohne Druck, auch ein Freistoß aus 20 Metern aus halblinker Position stellte Klewin vor keine Probleme. Sieben Minuten vor dem Ende hatten die Gäste-Fans den Torschrei schon auf den Lippen, doch Odak köpfte nach einem langen Einwurf vno Benamar knapp neben das Gehäuse. "Wer seine Chancen nicht nutzt, wird bestraft", lautet ein bekanntes Sprichwort. Und so kam es wie es kommen musste: Nach 86 Minuten landete der Ball nach einem Freistoß für Chemnitz bei Endres, der volley aus gut zehn Metern in den Winkel zum 1:0-Sieg traf. Erfurt ließ in den Schlussminuten zwei Freistöße ungenutzt.

David Bergner sah ein gutes Spiel seines Teams, am Ende blieb RWE jedoch ohne Zähler. Bildrechte: IMAGO

David Bergner (Erfurt): "Es war ein intensives Derby, wo meine Mannschaft nicht unbedingt die schlechtere war." Wir hatten in der ersten Halbzeit mindestens drei, vier Chancen zur Führung. Diese haben wir leider nicht genutzt. Auch in der zweiten Halbzeit konnten wir an unsere guten Leistungen anknüpfen. Wie so häufig in den letzten Spielen hatten wir leider Pech. Durch einen Sonntagsschuss des Gegners werden wir um den verdienten Lohn gebracht. Trotz allem macht die Leistung Mut und Hoffnung für die nächsten Wochen".



Horst Steffen (Chemnitz): "Ich stimme meinem Kollegen zu: Zu einem intensiven Spiel, auf schwierigem Untergrund, wo viele Pässe nicht ankamen und das Spielgeschehen hin und her ging. Am Ende hatten wir das Glück, dass der Gegner seine Chancen nicht genutzt hat. So war es unser Kapitän Marc Endres, der super getroffen hat. Vielmehr möchte ich nicht kommentieren. Denn es gab auch schon Spiele, wo wir die bessere Mannschaft waren, aber mit leeren Händen dastanden."