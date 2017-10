Ein Leckerbissen der ganz besonderen Art wartet auf die Fußballfans aus Mitteldeutschland am Freitagabend. Grund: das Ost-Derby zwischen dem Chemnitzer FC und Rot Weiß Erfurt findet unter Flutlicht statt (Anpfiff: 19 Uhr). Die Verantwortlichen aus Chemnitz erhoffen sich nicht nur deshalb ein ausverkauftes Haus. Aber vielleicht gerade deswegen kommen auch diejenigen ins Stadion, die sonst nicht den Weg ins Chemnitzer Stadion gefunden hätten und sich besonders auf die Flutlicht-Stimmung freuen.

Jede Stimme für den CFC zählt, um nach der 1:3-Auswärtspleite in Großaspach wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen und den Abstand auf die Abstiegsränge zu vergrößern. Aktuell stehen die Himmelblauen mit 13 Zählern auf Rang 16. Nur 3 Punkte dahinter stehen die Rot-Weißen, die widerum den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht verlieren wollen.

Dass das Spiel am Freitag kein Selbstläufer werden wird, ist auch dem Chemnitzer Trainer Horst Steffen klar. Im Pressegespräch warnt er sogar eindringlich davor, Erfurt zu unterschätzen: "Erfurt ist ein Gegner auf Augenhöhe und sie werden es ausnutzen, wenn wir so spielen, wie zuletzt. Sie haben eine ordentliche Qualität und treten nach dem Trainerwechsel jetzt stabiler auf."

Horst Steffen

Bekannte Ausfälle auf beiden Seiten

Bei den Himmelblauen fehlen zum Derby neben dem Langzeitverletzten Jamil Dem weiterhin auch die Mittelfeld-Akteure Florian Trinks (Schmerzen im Sprunggelenk) und Marvin Thiele (Nackenprobleme).

Erfurts Trainer David Bergner hofft auf eine deutliche Reaktion seiner Mannschaft nach dem verpassten Sieg in der Nachspielzeit gegen Halle. In seinem vierten Spiel als Cheftrainer bei RWE will er endlich den ersten Sieg einfahren. Das Minimalziel ist ein Punkt. Bisher gab es unter seiner Regie auf fremden Plätzen nichts zu holen. Bergner hat neben den bekannten Ausfällen durch Uzan (Kreuzbandriss), Vocaj (Rückenprobleme) und Wegmann (Muskelfaserriss) aktuell keine neuen Ausfälle zu beklagen.

Gesamtbilanz spricht für Erfurt