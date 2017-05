Fußball | 3. Liga Zwischenruf: Nischel machen!

Hauptinhalt

Vor 50 Jahren wurde der FC Karl-Marx-Stadt DDR-Meister, ein einmaliger Triumph, an den an diesem Wochenende freudbetont erinnert werden soll. Doch der Verein steckt in enormen Schwierigkeiten. Auf einen anachronistischen Nenner gebracht: Ausgerechnet der FC Karl-Marx-Stadt braucht Kapital. Lohnt sich ein Blick in Marxens gleichnamige Schrift? Fünf Überlegungen zum CFC in Marxscher Diktion:

von Sven Rohrbach (MDR Sachsen Sportredaktion)