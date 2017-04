Der Chemnitzer FC hat sein Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 4:2 (2:0) gewonnen. Bereits im Hinspiel siegte der CFC mit 3:0. Die Chemnitzer mussten bei ihrer Generalprobe eine Woche vor dem Halbfinale im Sachsenpokal gegen den FSV Zwickau auf Daniel Frahn und Tim Danneberg verzichten. Dafür standen Florian Hansch und Julius Reinhardt in der Startformation. Für die Gäste um Trainer Rüdiger Rehm gab es zuletzt zwei Siege, zwei Niederlagen und zwei Unentschieden. Die Hessen mussten im Vergleich zur Vorwoche vierfach wechseln: Kevin Pezzoni, Marc Lorenz, Manuel Schäffler und Patrick Mayer kamen für Luca Schnellbacher, David Blacha, Jules Schwadorf und Steven Ruprecht.

Mayer, Hansch, Schäffler, Mast - offener Schlagabtausch zu Beginn

Das Spiel begann ohne Taktieren. Bereits die erste Aktion im Spiel brachte die Führung für die Gäste. Einen schnellen Angriff über die Außenbahn kann der CFC nicht verteidigen. In der Mitte hatte dann Patrick Mayer zu viel Platz und konnte platziert in die rechte Ecke zur frühen Führung abschließen (2.). Kurz darauf wurde klar, warum die "Himmelblauen" im Abwehrzentrum schlecht sortiert war. Kapitän Kevin Conrad musste humpelnd das Feld verlassen und wurde von Emmanuel Mbende ersetzt. Aber weder Tor noch Wechsel brachten ein Bruch in die Partie. Die Gastgeber blieben dran und kamen durch Florian Hansch nach einer Viertelstunde zum Ausgleich. Ein schneller Angriff über den linken Flügel brachte Platz für Anton Fink, der diesen zu nutzen wusste und den Ball scharf ins Zentrum spielte. Der eingesprintete Hansch nagelte das Leder ohne Probleme zum Ausgleich unter die Latte. Tor für den SV Wehen Wiesbaden durch Patrick Mayer. Kunz im CFC-Tor ist machtlos. Bildrechte: Picture Point

Doch wieder hielt die Führung nicht lange. Nach einer Gäste-Ecke konnte die Abwehr eigentlich gut klären, doch Alf Mintzel am Mittelkreis machte die Situation nochmal gefährlich. Die aufgerückte CFC-Defensive ließ Manuel Schäffler frei vor dem Tor. Der Ball schlug dann letztlich unhaltbar für Kevin Kunz im Winkel ein (19.). In der Folge legte die Partie eine kleine Pause ein. Es dauerte bis zur 35. Minute, ehe sich wieder eine Strafraumszene ergab. Bei den Gastgebern spielte auf der linken Seite Dennis Grote den Doppelpass mit Stefano Cincotta. Dessen Flanke erreichte am langen Pfosten Dennis Mast, welcher aus Nahdistanz zum erneuten Ausgleich einköpfte. Kurz vor der Pause hätten dann Müller, nach einem Fehler von Mbende auf der einen Seite und Hansch nach dem direkten Abstoß und dem Stellungsfehler der Wehener-Defensive, welcher am Kolke-Reflex scheiterte. CFC-Stürmer Florian Hansch trifft gegen Wehen Wiesbaden zum Ausgleich. Bildrechte: Picture Point

Doppeltorschütze Hansch entscheidet die Partie

Nach dem Wechsel ging es sofort mit Schwung weiter. Der CFC bot seinen Fans ein regelrechtes Chancenfeuerwerk. Zunächst klärte Niklas Dams im letzten Moment vor Hansch (48.), bevor Alexander Bittroff knapp am Tor vorbeiköpfte (50.) und wieder Hansch nach einem langen Freistoß mit seiner Direktabnahme Pech hatte und die Führung knapp verpasste (52.). Auf der Gegenseite gab es dann, wie aus dem Nichts, Elfmeter für die Gäste. Stefano Cincotta bekam einen Schuss von Philipp Sven Müller aus kürzester Distanz an die Hand und sah dafür zusätzlich die gelbe Karte. Mit dem Elfmeter verlud Mayer zwar Keeper Kunz, verfehlte aber auch das Gehäuse, sodass es beim 2:2 blieb. Die Partie blieb interessant und bot den 5.532 Zuschauern einige Szenen auf beiden Seiten. Der nächste Treffer war dann wieder Florian Hansch vorbehalten. Aus kurzer Distanz kam er an den Ball, überlegte nicht lange und drosch das Leder zur Führung ins Tor (74.).

Auch in der Schlussviertelstunde blieb es eine Partie mit vielen Chancen. Der SV Wehen Wiesbaden drückte mehr und mehr auf den Ausgleich, bot den Gastgebern damit aber auch Räume für die Entscheidung. Der eingewechselte Frahn hatte in der 86. Minute die größte Chance, doch nach Vorlage von Fink schob der Stürmer knapp am langen Pfosten vorbei. Sekunden vor Abpfiff sorgte Frahn dann aber doch noch für die Entscheidung und beendete mit der letzten Aktion des Spiels seine Torflaute. Wieder fuhr der CFC einen Konter und diesmal hatte der Stürmer das nötige Glück zum umjubelten 4:2 Endstand einzuschieben.

In der kommenden Woche geht es für die Hessen dann ins Kellerduell. Mit dem SV Werder Bremen II kommt der 16. für eine möglicherweise vorentscheidenden Partie in die BRITTA-Arena. Der CFC empfängt am Mittwoch den FSV Zwickau zum Halbfinale im Sachsenpokal. Anstoß ist 19:30 Uhr, das Spiel überträgt der MDR im Livestream. Nur drei Tage später geht es dann in den hohen Norden zum Tabellendritten Holstein Kiel.

Das sagten die Trainer:

Rüdiger Rehm (SV Wehen Wiesbaden): "Es war ein wildes Spiel, was mit dem Ausgang in alle Richtungen offen war. Nach dem Klasse-Führungstor hatte ich auf mehr Sicherheit bei meiner Mannschaft gehofft. Aber wir waren viel zu fahrlässig in der Verteidigung. Wir sind immer gut angelaufen, aber auch oft überspielt worden. Da hofften wir immer, dass der Mitspieler den Ball bekommt. Wir waren nicht robust und körperlich genug im Spiel drin. Der Knackpunkt war der Elfmeter, den wir nicht verwertet haben. Danach kassierten wir nach einem Einwurf den Rückstand. Und agierten in der Schlussphase zu kopflos und bekamen den Konter zum 2:4. Chemnitz hat verdient gewonnen, weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben und viel zu fahrlässig verteidigt haben."

Sven Köhler (Chemnitzer FC): "Wir sind in der Anfangsphase kalt getroffen worden, mit dem Rückstand und dem Ausfall unseres Kapitäns Kevin Conrad. Aber meine Mannschaft hat sich reingehängt und lobenswert zweimal den Ausgleich markiert. Dann sind es Spiele wie immer in dieser 3. Liga, wo man in der Analyse zwei, drei, vier Situationen erwähnt, wo das Spiel in eine andere Richtung hätte gehen können. Zum Glück ging der Elfmeter vorbei, aber auch Florian Hansch hatte gute Chancen allein vor dem Keeper. Am Ende hat sich meine Mannschaft viel Moral gezeigt und sich mit dem Sieg belohnt. "