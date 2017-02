Fußball | 3. Liga Dämpfer für Chemnitzer Aufstiegsträume

23. Spieltag

Der Chemnitzer FC hat im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga einen Dämpfer bekommen. Trotz einer leidenschaftlichen Partie sprang gegen den VfR Aalen nur ein 0:1 (0:1) heraus. Vor 6.084 Zuschauern verschliefen die Himmelblauen vor allem die Anfangsphase und mussten in Halbzeit zwei zudem in Unterzahl ran.