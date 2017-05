Ziffert erklärte dem MDR: "Ich habe viele Puzzle-Teile zusammengelegt und muss emotionslos entscheiden. Mein Wunsch ist es, dass am Donnerstag oder Freitag feststeht, wer hier in der nächsten Saison auf der Bank sitzt."

Bezüglich der noch fehlenden Einnahmen für die Drittliga-Lizenz sieht es bei den "Himmelblauen" noch immer prekär aus. Neue Erlöse wurden am Dienstag nicht bekanntgegeben. Stattdessen richteten sich die Sachsen an die Fans und betonten, dass jeder Euro wichtig sei. CFC-Vorstandsmitglied Stefan Bohne erklärte: "Das Entscheidende ist, dass wir Ruhe und Geschlossenheit nach außen zeigen." Er ergänzte:

Gespräche mit Banken und Partnern laufen, so Bohne. CFC-Aufsichtsratschef Uwe Bauch kündigte zudem an: "Wenn wir merken, dass es nicht in die Richtung geht, dass wir es schaffen, werden wir eine große Aktion planen. Das ist in der Vorbereitung." Offen blieb, ob damit Sammelaktionen, eine Mitgliederumlage oder etwas anderes gemeint ist.