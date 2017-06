Ist der Weg für eine weitere Saison in der 3. Liga für den Chemnitzer FC frei? Am Donnerstag kursierte bei Twitter eine Nachricht, wonach die Sachsen die Lizenz vom deutschen Fußball-Bund erhalten haben. Pressesprecherin Nicole Oeser könnte dies auf MDR-Anfrage nicht bestätigen: "Wir warten noch auf die Rückmeldung und haben bisher noch kein grünes Licht erhalten." Die Entscheidung solle auf Freitag oder spätestens kommenden Montag bekannt werden, erklärte Oeser. Die Zeit läuft. Denn solange nicht klar ist, in welcher Liga der CFC kommende Saison spielen wird, solange bleiben auch die Fragen nach dem Trainer und Neuzugängen unbeantwortet.

Peter-Sebastian Gunkel trainiert zuletzt den VfB II. Bildrechte: IMAGO

Sportvorstand Steffen Ziffert arbeitet hinter den Kulissen natürlich mit Hochdruck an den offenen Personalien. Nach BILD-Informationen soll er in Sachen Cheftrainer fündig geworden sein. Peter-Sebastian Gunkel wird dort als heißer Kandidat gehandelt. Der 41-Jährige war bis November 2016 Trainer des VfB Stuttgart II, zuvor arbeitete er im Nachwuchsleistungszentrum des SC Freiburg. In seiner aktiven Zeit spielt Gunkel von 1998 bis 2004 beim damaligen VfB Leipzig und bestritt 67 Spiele in der NOFV Oberliga Süd. Ob er demnächst wirklich als Cheftrainer vorgestellt wird, ist ungewiss. Nicole Oeser wiegelte ab: "Wir beteiligen uns nicht an Gerüchten."