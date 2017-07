Fußball | 1. bis 3. Liga | Stadionzeugnis Gesamt-Auswertung: Zwickau triumphiert - RB-Arena hinkt hinterher

Eine ganze Saison lang durften Sie abstimmen: Wie war es in den Stadien der mitteldeutschen Erst-, Zweit- und Drittliga-Teams? Und jetzt präsentieren wir den Gewinner: Das Stadion Zwickau! Die Arena von Drittligist FSV Zwickau gewann mit der Gesamtnote von 2,49 vor Chemnitz und Dresden, die sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten. Schlusslicht mit 4,31 wurde die Red-Bull-Arena in Leipzig. Die Abstimmung wurde unterteilt in die Kategorien Heim- und Auswärtsfans mit insgesamt 14 Rubriken.