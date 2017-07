Fußball | 1. bis 3. Liga | Stadionzeugnis Auswertung "Stadionerlebnis": Zwickau vor Dresden und Chemnitz

Hauptinhalt

Eine ganze Saison lang durften Sie abstimmen: Wie war es in den Stadien der mitteldeutschen Erst-, Zweit- und Drittliga-Teams? Die Ergebnisse präsentieren wir in drei Teilen: Zunächst geht es um das so genannte "Stadionerlebnis", dann um die "Infrastruktur" und schließlich um das Gesamtergebnis. Das beste "Stadionerlebnis" gibt es im Stadion Zwickau, vor Dresden und Chemnitz. Schlusslicht ist die Arena in Leipzig.