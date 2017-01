Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Chemnitzer FC wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro belegt. Das teilte der Verein am Mittwoch mit.

Nach dem Drittligaspiel gegen Holstein Kiel am 19. November wurde im Chemnitzer Zuschauerblock ein Knallkörper gezündet. Darüber hinaus kletterten Chemnitzer Anhänger nach dem Drittligaspiel am 2. Dezember bei Preußen Münster über einen Zaun in den Innenbereich des Stadions. Dort kam es zu tätlichen Auseinandersetzungen mit Kräften des Sicherheits- und Ordnungsdienstes sowie der Polizei. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der Chemnitzer FC hat dem Urteil zugestimmt. Es ist damit rechtskräftig.