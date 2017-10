Was war passiert? In der 60. Minute flogen etwas 20 bis 30 dicke Fische vom Block der Rostock-Fans in Richtung Jenaer Kurve. Dazu sangen sie "Wir haben euch was mitgebracht: Fisch, Fisch, Fisch." Der DFB prüft nun, ob das Verhalten der Rostock-Anhänger sanktionswürdig ist und der Verein bestraft werden muss.