In der Saison 1980/81 mischten die Zeiss-Kicker den Europapokal der Pokalsieger auf. Bis zum Finaleinzug gegen Dinamo Tiflis räumten die Schützlinge von Hans Meyer den AS Rom, den FC Valencia, Newport County und Benfica Lissabon aus dem Weg.

Zu einem der spektakulärsten Spiele entwickelte sich gleich in der ersten Runde das Aufeinandertreffen zwischen Jena und den Römern am 1. Oktober 1980. Im Hinspiel hatten Ancelotti & Co. ein 3:0 vorgelegt, im Rückspiel entzauberten die Thüringer im Ernst-Abbe-Sportfeld das Starensemble und gewannen mit 4:0. Andreas Krause, Lutz Lindemann und Andreas Bielau per Doppelpack hießen die Torschützen. Der MDR hat das Filmmaterial noch einmal aus dem Archiv geholt und bringt das Spiel in voller Länge.