Zorc: "Sehen uns in der Verpflichtung, ..." Bildrechte: IMAGO

"Wir sehen uns in der Verpflichtung, dieses Freundschaftsspiel mit einer gut besetzten Mannschaft zu bestreiten, dies ist in der gegenwärtigen Situation nicht gewährleistet", wird BVB-Sportdirektor Michael Zorc in der Pressemitteilung zitiert. Er sagte: "Wir haben den Zwickauern unsere Bedenken für Sonntag offen geschildert. Dies wurde sehr positiv aufgenommen, und wir bedanken uns für die kurzfristige Bereitschaft, das Spiel zu verlegen." Aufgrund einer hohen Anzahl von verletzten und angeschlagenen Spielern wäre seitens des Bundesligisten ein angemessen stark besetzter Kader einen Tag nach dem DFB-Pokalspiel in Freiburg gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen nicht zu gewährleisten gewesen.