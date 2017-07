Nach einer halben Stunde ging es richtig flott hin und her. Beide Mannschaften hätten Tore erzielen können, doch für Chemnitz retteten Marc Endres und Kevin Kunz im Fünfmeterraum mit vereinten Kräften (30.), auf der Gegenseite schloss Frahn zu überhastet ab (42.). Mit 1:0 ging es in die Pause.

Von der Spielfreude der ersten Halbzeit war nach dem Seitenwechsel zunächst wenig zu sehen. Es hatte fast den Eindruck, als hätten die Trainer den Fokus in der Pausenansprache eher in Richtung Defensivarbeit gelenkt. Zumindest dauerte es fast zehn Minuten, bis erstmals wieder Torgefahr aufkam - dann aber richtig. Zunächst zwang Ronny Garbuschewski Kevin Kunz zu einer absoluten Glanzparade (56.), bevor es ihm Florian Trinks gegen Johannes Brinkies auf der anderen Seite nahezu gleichtat (58.).

In der 67. Minute brachte Torsten Ziegner mit Fabian Eisele einen neuen Stürmer ins Spiel und der Neuzugang feierte beinahe einen Einstand nach Maß: Mit seinem ersten Ballkontakt hatte er das 1:1 auf dem Fuß, setzte das Spielgerät aber knapp am linken Pfosten vorbei. War es in dieser Szene möglicherweise noch Neuzugangs-Nervosität, kam bei Eiseles nächster Großchance auch noch Pech dazu. Nach einer langen Flanke in den Strafraum ging er per Kopf zum Ball, setzte ihn aber aus Nahdistanz in fast unmöglicher Manier über die Latte (77.).