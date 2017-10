Am Freitag tritt Rot-Weiß Erfurt bei Fortuna Köln an. Im Südstadion wollen die Thüringer punkten, um die "Rote Laterne" des Tabellen-Letzten weiter- zureichen. Nach der Entlassung von Stefan Krämer wird David Bergner erstmals von der Seitenlinie das Sagen haben. Vor dem Duell versprühte er Optimismus: "Wie sich die Jungs in jedem Training rein- hauen und mit welchem Elan sie bei der Sache sind, macht Mut." Folgende Marschroute gibt Bergner vor: "Es täte uns sicherlich ganz gut, wenn wir selbst mal wieder mit 1:0 in Führung gehen würden."