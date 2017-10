Fußball | 3. Liga CFC will Aufwärtstrend fortsetzen

13. Spieltag

Nach sieben Punkten aus den letzten drei Spielen will der CFC am Freitag, 19 Uhr, seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Da kommt der Gegner, die SG Sonnenhof Großaspach, genau zum rechten Zeitpunkt, schließlich gingen die Württemberger in den letzten drei Spielen leer aus und mussten dabei ein Torverhältnis von 1:11 hinnehmen.