Dabei spielten die Westsachsen – wie am Dienstag bei Sonnenhof-Großaspach – gar nicht schlecht, nur eben in den entscheidenden Szenen nicht abgezockt genug. Das weiß auch Trainer Torsten Ziegner: "Die Partie gegen Erfurt wird schon das erste Schlüsselspiel in dieser Saison. Wir sind spielerisch zwar auf einem guten Weg, können auf die Erfolge aber nicht mehr wochenlang warten. Für mich zählt am Freitag nur das blanke Ergebnis.“ Fehlen werden ihm weiterhin der gesperrte René Lange, sowie der angeschlagene Ali Odabas.

Die Situation in Erfurt ist prekär. Vor allem in der Offensive wurden die Hauptprobleme ausgemacht. Gegen Hansa Rostock wurde kaum eine echte Torchance herausgespielt. "Ganz vorne im letzten Drittel kommt es besonders auf Individualität an. Hier hadert der eine oder andere Spieler gerade mit sich“, sagte Trainer Stefan Krämer. Kritik an den jungen, unerfahrenen Spielern lassen weder Krämer noch Sportdirektor Torsten Traub zu. "Die Jungs brauchen Zeit sich zu entwickeln. Sie können es, haben aber teilweise noch Akklimatisierungsschwierigkeiten in der Spielklasse. Das ist aber normal. Wir glauben aber an sie und werden sie nicht schlecht reden“, sagte Traub. Immerhin kehrt Christoph Menz nach seiner Sperre wieder in die Mannschaft zurück.