Die Magdeburger starteten mit vier Neuzugängen in die erste Partie: Steffen Schäfer, Björn Rother, Felix Lohkemper und Andreas Ludwig. Beiden Mannschaften war anzumerken, dass sie den Gegner nicht durch Fehler zu Chancen einladen wollten und somit begann die erste Viertelstunde recht verhalten. Anschließend übernahmen die Magdeburger das Kommando, ohne aber wirklich zwingend gefährlich zu werden. Vor allem im letzten Drittel fehlte der Elf von Trainer Härtel Spielwitz und Zielstrebigkeit.

Großaspach besinnte sich in erster Linie aufs Verteidigen, ließ wenig zu und versuchte dann immer wieder über die schnellen Außenspieler Gyau und Sohm Nadelstiche zu setzen. Damit brachen die Gastgeber zwar gelegentlich durch, aber die Flanken waren dann meist zu ungenau.

Als kaum noch jemand damit gerechnet hatte, erzielten die Großaspacher kurz vor der Halbzeit doch noch die 1:0-Führung mit einer einstudierten Eckball-Variante. Pascal Sohm spielte den Ball an die Strafraumgrenze zurück, von wo Sebastian Schiek das Ding mit einem sehenswerten Sonntagsschuss in den linken Winkel jagte (43.). FCM-Abwehrspieler Handke ist nach dem zweiten Gegentreffer frustriert. Bildrechte: IMAGO

Nach dem Seitenwechsel kamen die Magdeburger energischer aus der Kabine. Sie pressten intensiver, standen etwas höher und zwangen die Hausherren damit vermehrt zu Fehlern. Genau in dieser Phase brachte ein Konter das 2:0 für die Großaspacher. Daniel Hägele legte den Ball von rechts rüber auf Joseph-Claude Gyau, der noch kurz nach innen zog und dann trocken ins linke untere Eck abschloss (56.).

Nach dem Gegentreffer war der FCM sichtlich bemüht, das Ergebnis herumzureißen, aber es fehlten oftmals die Mittel, sodass Hammann immer wieder den langen Ball spielen musste, der Großaspach vor keine Probleme stellte. Einzig als Lohkemper in der 66. Minute von rechts auf Sowislo ablegte, versprühte der FCM Torgefahr. Sein Schuss wurde aber vom eigenen Mann Beck unglücklich abgelenkt. Jan Glinker kann das 3:0 von Daniel Hägele nicht verhindern. Bildrechte: IMAGO

Mit einem weiteren Traumtor erhöhte dann die SG Sonnenhof Großaspach in der 71. Minute. Kapitän Daniel Hägele hämmerte einen Freistoß aus rund 20 Metern in den rechten Winkel. Keeper Jan Glinker spekulierte dabei auf die falsche Ecke, sodass das Leder in der Torwartecke einschlug.

Danach war der Wille der Magdeburger gebrochen. Zwar erzielten die Gäste durch Lohkemper in der 84. Minute noch den Ehrentreffer. Doch nur vier Minuten später schlugen die Großaspacher zurück. Ein Flatterball-Freistoß von Özdemir aus über 30 Metern Entfernung schlug wieder im Kasten der Gäste ein. Der dritte Sonntagsschuss der Großaspacher besorgte den Endstand.

Jens Härtel (Magdeburg): "Glückwunsch an Großaspach. Sie haben das mit den Standards gut gemacht. Wenn du vier Tore damit machst, hast du auch dann verdient gewonnen. Zur Analyse: Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Wir haben viel Dominanz gehabt. Gute Situationen nach vorn gehabt, aber zu Ende haben wir nur zwei/drei gespielt, wo wir leider nicht in Führung gehen. Durch den Standard gehen wir zur Pause in Rückstand, haben uns dann vorgenommen, das wir so weiter machen. Sind nicht mehr ganz so griffig im Spiel und bekommen aus der Umschaltbewegung das zweite Tor. Da ist das Spiel nicht weg, aber trotz Wechsel bekommst du das dritte. Wir waren drauf und dran das ein oder andere Tor zu machen, aber dann geht der Freistoß auch noch rein. Wir hätten noch weitere Tore machen müssen, aber die gehen dann an solch einem Tag auch nicht mehr rein."

Sascha Hildmann (Großaspach): "Es war von uns der Plan, ins Spiel reinzugehen und dem Gegner viel Ballbesitz geben. Wir wollten ein schnelles Umschaltspiel haben und Torchancen herausspielen und kreieren. Wir wollten gefährlich sein. Das ist uns am Anfang nicht gelungen. Wir waren zu nervös. Der Gegner hat uns sehr gut zugestellt und einen enormen Druck aufgebaut. Für uns war es schwer uns zu befreien und wenn wir es geschafft haben, haben wir die Bälle zu schnell verloren. Es war eine extreme Druckphase. Wir haben sie überstanden. Mit einer 1:0-Führung gehst du in die Pause und wir wussten das Magdeburg jetzt wütend ist und das Spiel drehen möchte. Das 2:0 gab uns dann mehr Sicherheit und die wunderschönen Freistoßtore geben uns das Punkt auf dem ,i'. Das war wirklich sehr schön und ich freue mich für die Jungs. Zum Schluss hat es mir nicht mehr gefallen. Die Jungs waren vogelwild. Das darf so nicht mehr passieren. Aber wir haben eine tolle Mannschaftsleistung gezeigt."