Mit drei Neuzugängen liefen die Rot-Weißen vor 6.507 Zuschauern auf: Hendrik Starostzik, Mathias Fetsch und Petar Sliskovic. Letzterer wurde nach nur zwölf Sekunden von SCP-Kapitän Christian Strohdiek am rechten Strafraumrand gelegt und Benjamin Pintol durfte zum Strafstoß antreten. Der 27-Jährige nagelte das Leder sicher ins linke obere Eck - 1:0 (2.). Doch lang währte die Freude der Saalestädter nicht: Vollkommen freistehend markierte Ben Zolinski aus knapp 17 Metern den Ausgleich - 1:1 (5.). Auf der Gegenseite köpfte Sliskovic im Anschluss an einen Eckball auf die Querlatte der Ostwestfalen.

Die Gäste drehten bis zur Pause und von den Hausherren kam fast nichts mehr. HFC-Keeper Oliver Schnitzler erwischte Dennis Srbeny am Fuß und den zweiten Foulelfmeter des Tages verwandelte Marc Vucinovic eiskalt - 1:2 (18.). Gleich mehrfach verhinderte Schnitzler weitere Gegentreffer. Der 21-Jährige entschärfte Großchancen von Wassey (32.), Michel (36.), Vucinovic (37.) und Srbeny (39.). Kurz bevor es in die Kabine ging, war aber auch er machtlos. Srbeny vollendete einen Konter aus 14 Metern ins rechte untere Eck - 1:3 (45.).

Nach dem Seitenwechsel begann der HFC druckvoll, aber ohne große Chancen. Paderborn machte es besser. Sven Michel nahm einen langen Ball von Strohdiek runter und traf aus 13 Metern durch die Beine von Schnitzler – 1:4 (60.). Damit war die Partie eigentlich entschieden. Doch dann köpfte Hilal El-Helwe eine Flanke von Marvon Ajani in die Maschen – 2:4 (73.), eine knappe Minute später knallte Sliskovic den Ball aus elf Metern ins Netz – 3:4 (74.). Für den eingewechselten Neuzugang Braydon Manu schlug wenig später die große Stunde. Am linken Pfosten drückte er das Spielgerät über die Linie zum 4:4-Endstand (84.).

Rico Schmitt (Halle): "Wir hatten einen perfekten Start und haben dann zu euphorisch gespielt und wurden ausgekontert. Das hat sich quasi bis zum Apfiff der 1. Halbzeit durchgezogen. Paderborn war sehr diszipliniert und hat uns mit ihrem dynamischen Anlaufen vor große Probleme gestellt. In der Vorwärtsbewegung machen wir die Fehler und hinten klingelts im Gebälk. Was mich freut ist, dass wir in der 2. Halbzeit mit den Wechseln neue Impulse setzen konnten. Die Mannschaft hat ne Riesenmoral gezeigt. Unterm Strich haben wir 4:4 gespielt, wo wir schon weg vom Fenster waren. Riesenrespekt und Kompliment an die Mannschaft und Publikum, dass wir mit einem blauen Auge davongekommen sind."