Nun müssen die Mannen von Trainer Jens Härtel die weite Reise ins Emland zum SV Meppen antreten, bei denen sie am Mittwochabend antreten. Nach einigen Jahren in der fußballerischen Versenkung ist der frühere Zweitligist im Sommer in die Dritte Liga aufgestiegen und hat sich danach u. a. mit dem früheren Magdeburger Abwehrchef Steffen Puttkammer verstärkt. Härtel schärft darum seiner Mannschaft ein, den Gegner nicht zu unterschätzen: "Als Aufsteiger geht man mit viel Euphorie ran. Außerdem sind bei Meppen ein paar sehr erfahrene Spieler dabei."



Die einzigen beiden Duelle gab es in der für den FCM so katastrophalen Regionalliga-Saison 2011/12. Das Magdeburger 2:0 in der Hinrunde war tatsächlich einer von nur fünf Siegen in dieser Spielzeit, die man am Ende auf dem letzten Platz abschloss. Übrigens gibt's diesmal hohen Besuch in Meppen: DFB-Präsident Reinhard Grindel hat sich für das Match angesagt.