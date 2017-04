Für die Mannen von Jens Härtel richteten sich die Blicke, nur wenige Stunden nach dem Finaleinzug im Landespokal, auf die nächste anspruchsvolle Aufgabe im Liga-Alltag. Dort wartet mit dem Tabellen-Nachbar SG Sonnenhof Großaspach keine Laufkundschaft. Die Baden-Württemberger konnten in den letzten vier Spielen neun Punkte ergattern und befinden sich in einer Art Höhenflug. Dabei ging die Mannschaft von Coach Oliver Zapel mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison und kann frei aufspielen. Trainer Oliver Zapel freut sich auf die Partie im Hexenkessel: "Dieses Spiel hat sich die Mannschaft verdient und deshalb freuen wir uns auch sehr auf die Partie. Im Training spürt man, dass die Spieler heiß auf ein besonders Duell vor einer außergewöhnlichen Kulisse sind. Ich bin mir sicher, dass mein Team Alles geben wird, Mentalität und Einsatz werden die Grundlagen für eine erfolgreiche Partie sein." Bei der Personalsituation hat sich bei Großaspach nicht viel verändert. Noch immer muss Zapel auf Nico Gutjahr verzichten, der sich nach seiner Verletzung weiterhin im Aufbautraining befindet. Ebenso ausfallen wird Mario Rodriguez.

Bei den Hausherren ist derzeit etwas der Schwung aus der erfolgreichen Hinrunde verloren gegangen. In den letzten sechs Spielen konnten die Elbestädter nur einmal gewinnen. Dabei wurden den Kickern von Jens Härtel vor allem die Endphasen zum Verhängnis und kosteten viele wertvolle Punkte in der Tabelle. So belegt der FCM derzeit "nur noch" den vierten Tabellen-Platz und braucht dringend Punkte, um wieder auf den "Aufstiegszug" aufzuspringen.



Härtel warnt vor dem Gegner und lobt seine Spieler: "Großaspach ist sehr variabel und kann ohne großen Druck in Magdeburg aufspielen, da sie ihr Saisonziel erreicht haben. Meine Mannschaft hat die kleinen Nackenschläge von zuletzt immer wieder weggesteckt, von daher filt ihr mein großer Respekt. Gestern dieses positive Gefühl mitzunehmen, war wichtig." Das sieht auch Niklas Brandt so: "Der Sieg in Halle war nicht zuletzt für den Kopf wichtig. Diesen Schwung müssen wir unbedingt mitnehmen, auch wenn der gegner sehr unangenehm sein wird."