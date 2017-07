Das Warten hat ein Ende: Der FC Carl Zeiss Jena darf nach dem Staffelsieg und emotionalen Aufstiegsspielen endlich wieder in der 3. Liga ran. Nach fünf Jahren in der Regionalliga sind die "Blau-Gelb-Weißen" zurück. Am Sonnabend (14 Uhr, live im MDR FERNSEHEN) gastieren die Thüringer bei Wehen Wiesbaden. Mit den Hessen hat es bis auf eine 5:1-Niederlage des FCC in der 2. Bundesliga immer enge Partien gegeben. Nun wird sich zeigen, was für das Team von den Kernbergen mit der Aufstiegseuphorie möglich ist?