Die Ernüchterung war groß beim 1. FC Magdeburg nach dem 1:4 bei der SG Sonnenhof Großaspach, deutlicher hatte der FCM in der Dritten Liga noch nicht verloren. Als potenzieller Aufstiegskandidat gestartet, offenabrten die Elbestädter schon am ersten Spieltag großen Schächen im Spielaufbau, was auch Coach Jens Härtel so sah: "Wir haben zuletzt gutes Pressing gezeigt, aber zu wenige Chancen erspielt. Das muss am Samstag besser werden."