Rot-Weiß Erfurt empfängt am Sonnabend (14 Uhr) den Tabellenersten der 3. Liga. Die Mannschaft von Steffen Baumgart gilt als die Mannschaft der Stunde in der Liga. In der letzten Saison konnte sie lediglich durch die Nichtlizenzierung von 1860 München die Liga halten und nun steht sie nach vier Spieltagen mit zehn Punkten ganz vorne.