Doch auch mit verbleibenden Kader möchte das sächsische Team den positiven Trend der letzten beiden Spieltage fortsetzen. Ein Schlüssel zum Erfolg soll dabei die gute Abwehrarbeit sein. Horst Steffen sagte vor dem Spiel in Chemnitz: "Das was uns die letzten Wochen ausgemacht hat, ist dass wir gemeinsam gut verteidigt haben, viel marschiert sind und sich dann vorn gefährliche Situationen ergeben haben."

Torsten Ziegner muss den mittlerweile vierten Kreuzbandriss in seinem Team hinnehmen. Bildrechte: Picture Point

Der dritte mitteldeutsche Drittligist ist in der Fremde gefragt. Für den FSV Zwickau geht es am Sonnabend zum VfR Aalen. Die Schwaben haben nur einen Punkt mehr als die Westsachsen und haben in dieser Saison bisher lediglich zwei Heimsiege feiern können. Dennoch geht FSV-Coach Torsten Ziegner von einem unangenehmen Spiel aus: "Aalen verfügt über eine hohe Geschwindigkeit in der Offensive und hat ein gutes Umschaltspiel. In der Defensive steht der VfR sehr stabil".