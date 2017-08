Der FCC bejubelt das Tor gegen den Chemnitzer FC. Bildrechte: Karina Hessland-Wissel

Der FC Carl Zeiss Jena trifft am Sonnabend erstmals in seiner Vereinsgeschichte auf Großaspach. Der Aufsteiger aus Thüringen hat mit der SG Sonnenhof ein Team zu Gast, das in dieser Saison noch kein Auswärtstor erzielen konnte und zuletzt mit 0:5 in Paderborn verlor. Allerdings kam Jena vor heimischem Publikum noch nicht in Fahrt - in zwei Heimspielen gab es einen Zähler (1:1 gegen Chemnitz).



Gegen Großaspach kann FCC-Trainer Mark Zimmermann wieder auf Sören Eismann, Matthias Kühne und Manfred Starke setzen. Auch ein Einsatz von Topstürmer Timmy Thiele, der zuletzt wegen Rückenproblemen pausierte, ist möglich. Niclas Erlbeck fällt hingegen mit einer Schambeinverletzung aus.