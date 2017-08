Zwei Punkte, zwei erzielte Treffer und Tabellenplatz 20 - der Saisonstart des FSV Zwickau ist gründlich in die Hose gegangen. Wie bereits in der letzten Saison müssen die Westsachsen die Tabelle von hinten aufrollen. Am Sonntag um 14 Uhr empfängt der FSV die Würzburger Kickers, die ebenfalls in der Krise stecken.