Die Zwickauer gehen mit 13 Punkten aus den vergangenen sechs Spielen als derzeit beste Rückrunden-Mannschaft in die Partie gegen den CFC. Auch in Sachen Kader kann sich FSV-Trainer Torsten Ziegner derzeit nicht beklagen: "Personell sieht es im Moment sehr gut aus. Uns stehen aktuell mehr als 20 Feldspieler zur Verfügung, da wird es die eine oder andere bittere Entscheidung geben." Trotz der 0:3-Niederlage der Chemnitzer am Mittwoch im Nachholspiel bei den Sportfreunden Lotte warnt Ziegner vor dem Aufstiegskandidaten: "Der CFC wird mit Wut im Bauch anreisen. Uns muss es gelingen, die starken Chemnitzer Offensivspieler weit vom eigenen Tor fernzuhalten. Gleichzeitig wollen wir der gegnerischen Defensive weh tun. Wir brauchen einen perfekten Tag, um das Spiel zu gewinnen."