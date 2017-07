Nach zwei vierten Plätzen in den beiden zurückliegenden Spielzeiten startet der 1. FC Magdeburg am Sonntag in seine dritte Saison in Liga 3. Soll nun der Aufstieg angepeilt werden? Beim Club gibt man sich gewohnt zurückhaltend und will zunächst die 44 Punkte für den Klassenerhalt einsammeln. Den ersten Dreier soll es für die Magdeburger bereits am Sonntag (14 Uhr) gegen die SG Sonnenhof Großaspach geben.

Sportdirektor Mario Kallnik und Trainer Jens Härtel (Archiv) Bildrechte: IMAGO