Zum letzten Mal standen sich der FCM und Würzburg in der Drittliga-Saison am 14. Mai 2016 gegenüber. Die Kickers gewannen in Magdeburg durch einen Treffer von Elia Soriano mit 1:0. Nach dem Abstecher der Würzburger in die zweite Bundesliga treffen nun beide Teams wieder aufeinander. Der einstige Torschütze Soriano wechselte vor ein paar Tagen von Würzburg zum polnischen Erstligisten Korona Kielce. Nach dem Abstieg war die Fluktuation bei den Unterfranken groß. Aus der Elf, die im vergangenen Jahr in Magdeburg auflief, stehen nur noch Ioannis Karsanidis und Emanuel Taffertshofer im Kader.