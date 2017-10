Für Jenas Trainer Mark Zimmermann, der genau wie FSV-Coach Torsten Ziegner beim letzten Sieg des FCC gegen den FSV Zwickau (Saison 2004/05) im Zeiss-Dress auf dem Platz stand, ist die Marschroute klar: "Der FSV hat eine tolle Mentalität und ringt mit dieser Einstellung die Gegner nieder. Darauf müssen wir gefasst sein. Aber wir haben auch einen kleinen Lauf und können, wenn wir zum Beispiel an eine Leistung wie in der ersten Halbzeit in Würzburg anknüpfen, auch in Zwickau gewinnen."

Um das zu verhindern, bekommt Zwickau im Heimspiel am Sonntag vermutlich wieder Unterstützung von Christoph Göbel, der in die Mannschaft zurückkehren könnte. Der 28-jährige Mittelfeldspieler hat sich nach einem Kreuzbandriss im Training erfolgreich zurückgemeldet. "Seit zwei Wochen kann Christoph alle Einheiten beschwerdefrei mitmachen. Er ist gesund geschrieben, so dass einer Nominierung für den Kader eigentlich nichts im Wege steht", sagte Torsten Ziegner am Freitag. Die endgültige Entscheidung wird allerdings erst am Spieltag fallen.