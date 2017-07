Man habe agiert wie ein Oberligist, werde so sicher kein Tor in der 3. Liga schießen. Jenas Trainer Mark Zimmermann war nach dem 0:2 gegen Fortuna Köln tief enttäuscht. Die Gegentore entstanden einfach zu billig, die Neuen Marius Grösch und Jan Löhmannsröben hinterließen da keinen guten Eindruck, und im Angriff fehlte es deutlich an Qualität. Zimmermann fordert Verstärkungen und die scheinen auch bitter nötig. Rechtsverteidiger Vladimir Kovac (Wehen-Wiesbaden), der zur Probe vorgespielt hatte, wird es wohl nicht sein. Am Dienstag müssen die Thüringer beim Halleschen FC antreten und bei einer weiteren Niederlage droht ein kompletter Fehlstart. Immerhin wollen 1.200 Fans ihre Lieblinge in die andere Saalestadt begleiten. Dort herrscht nach der Niederlage in Aalen auch nicht eitel Sonnenschein. Zumal der HFC nach zwei Spielen bereits sechs Gegentore ausweist. Trainer Rico Schmitt: "Jetzt ist gegen Jena bereits richtig Druck auf dem Kessel."