Doch auch der Gegner musste sich in der Offensive nicht verstecken. Nach einem scharfen Ball von Alf Mintzel rutschte Manuel Schäffler wenige Zentimeter vor dem FCC-Kasten am Ball vorbei. Doch Wiesbaden ist nicht auf seinen Toptorjäger der vergangenen Saison angewiesen. Nach einem Freistoß von Mintzel aus etwa 40 Metern nahm Neuzugang Sören Reddemann den Ball mit rechts direkt und markierte die Führung der Hausherren (45.+1). Bei RB Leipzig II hatte der Verteidiger in der vergangen Saison nicht einmal getroffen.

Sören Reddemann (mittig) trifft zum 1:0. Bildrechte: IMAGO