FCC-Trainer Mark Zimmermann gab vor dem Duell gegen Chemnitz zu bedenken: "Sicher hat der CFC einen Umbruch einleiten müssen, weil sie offenbar in den letzten ein, zwei Jahren auch andere Ziele anstrebten, die sie so nicht erreicht haben. Und dennoch haben sie auch nach diesem Umbruch immer noch ein sehr gutes Team und sehr gute Spieler in ihren Reihen, wo aber sicher noch nicht ein Rad ins andere greift - ähnlich wie bei uns." Mit ebenfalls drei Zählern auf dem Konto sind die Himmelblauen derzeit nur einen Rang hinter den Thüringern. Allerdings ist der Trend hier umgedreht. Einem Sieg folgten zwei Niederlagen.

Gut 7.000 Zuschauer werden im Ernst-Abbe-Sportfeld erwartet, davon 1.200 im Gästeblock. In der 3. Liga der Saison 2011/12 traten beide Vereine letztmals in Punktspielen gegeneinander an. Mit 2:1 triumphierten die Sachsen im September 2011 beim FC Carl Zeiss. Als Vorletzter stieg Jena damals am Ende der Spielzeit ab, Chemnitz kam auf dem sechsten Rang ins Ziel. Am Samstag geht es aber erst einmal um drei Punkte in einer noch sehr jungen Saison.