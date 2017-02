Auf der anderen Seite blieben die Hausherren weiter gefährlich. Onuegbu hätte in der 23. Minute eigentlich den Führungstreffer erzielen müssen, köpfte jedoch aus fünf Metern knapp über das Gehäuse von Zingerle. Es ging weiter hin und her, auf der anderen Seite holte Hammann den Hammer raus und setzte einen Freistoß aus linker Position knapp über die Latte (28.). Und schließlich setzte der zweite MSV-Stürmer Stanislav Iljutcenko in der 36. Minute nach feiner Einzelleistung einen.

Der zweite Durchgang hatte dann nicht mehr so viel Esprit. Die Duisburger standen hinten weiterhin sehr sicher und kamen nun auch nicht mehr so oft durch die FCM-Abwehr. Am meisten Aufregung gab es nach einem üblen Foul von Tobias Schwede - Rudelbildung war die Folge. Das Spiel plätscherte bis zum Ende vor sich hin, Schiri Benjamin Cortus pfiff überpünktlich ab.

Jens Härtel (Magdeburg): „Wir können mit dem Punkt ganz gut leben. Wir hatten in der Anfangsphase ein, zwei Situationen zu überstehen, wo wir ein bisschen Glück hatten. Dann hatten wir eine Phase, wo wir ganz gut im Spiel waren, dann kommt nochmal eine Riesenchance und wenn wir da hinten liegen, wird es hier natürlich ganz schwer. Wir haben nicht die Dinge so umgesetzt, wie wir sie auf dem Plan hatten. Das haben wir in der Halbzeit dann nochmal explizit angesprochen und hingewiesen, was wir eigentlich wollen. In der zweiten Halbzeit haben wir das dann besser gemacht. Wir haben zum Schluss nichts mehr zugelassen, müssen aber ehrlich sein. Wir können mit dem Punkt ganz gut leben. Es war eine tolle Atmosphäre, wir haben es genossen in diesem Stadion. Wir drücken dem MSV die Daumen, die werden wir in dieser Liga wohl nicht mehr sehen."