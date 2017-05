Nach dem Seitenwechsel wurde die FSV-Defensive von einer Verlegenheit in die andere gestürzt. In einer Druckphase machten die "Zebras" alles klar. Enis Hajri per Kopf, Kingsley Onuegbu und der eingewechselte Kevin Wolze stellten den Endstand her. Bei Zwickau ging in der Offensive nichts mehr.

