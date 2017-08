Das bestätigte Pressesprecher Lars Tölling am Mittwoch dem MDR. Schnitzler liege noch in der Klinik, ihm gehe es aber "trotz Brummschädel" gut. Nach einem unauffälligen CT darf Schnitzler aber am Nachmittag das Krankenhaus verlassen. Auch die Halswirbelsäule wurde geröntgt. Trainer Rico Schmitt hatte den Keeper nach dem Spiel (0:2 gegen Jena) noch im Krankenhaus besucht und dort bereits die Botschaft erhalten: "„Ich würde am Sonntag schon wieder spielen." Ob das allerdings möglich sein wird, ist noch völlig offen.