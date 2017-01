Fußball-Drittligist Rot-Weiß Erfurt hat ein Testspiel am Montag im Trainingslager in Lara (Türkei) erneut nur torlos beendet. Gegen den klaren Spitzenreiter der Regionalliga Nord, den SV Meppen, hieß es am Ende 0:0.

Jens Möckel Bildrechte: WORBSER-Sportfotografie

Vier Tage nach dem torlosen Unentschieden gegen die U21-Auswahl von Aserbaidschan stand die Abwehr erneut sicher. Im Angriff taten sich die Thüringer allerdings schwer. Erfurts Trainer Stefan Krämer gab allen Aktiven Spielpraxis und wechselte zur Pause komplett durch. Verteidiger Jens Möckel gab nach einer Schulter-Operation sein Comeback. Am Dienstag geht es für RWE zurück nach Erfurt. Am Sonntag (14:30 Uhr) empfängt die Krämer-Elf zur offiziellen Stadioneröffnung Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund. Zum Rückrundenauftakt tritt RWE am 28. Januar beim Halleschen FC an.