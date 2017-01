Eigentlich lief Kammlotts Vertrag noch bis 2018. Wie die Erfurter betonten, wollten beide Seiten aber mit der frühzeitigen Verlängerung ein Zeichen setzen. Sportmanager Torsten Traub erklärte: "Carsten ist ein Eigengewächs und ungemein wertvoll für uns. Wir sind froh, dass wir ihn so lange an uns binden können." Kammlott selbst sagte: "Rot-Weiß Erfurt ist ein Teil meines Lebens, auch weil ich in Thüringen zu Hause bin und mich deshalb hier sehr wohl fühle."

Carsten Kammlott (Archivbild) Bildrechte: IMAGO