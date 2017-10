Die Pläne für ein reines Fußballstadion in Jena haben eine weitere Hürde genommen. Der Stadtrat stimmte dem Bebauungsplan für die Arena am Mittwochabend zu. Damit ist der Weg für die Ausschreibung frei. Sie soll möglichst noch in diesem Jahr den Stadtrat passieren.

Ungeklärt ist nach wie vor die Frage, ob die Jenaer Fans ihren Platz in der Südkurve behalten dürfen. Aktuell deutet allerdings alles auf einen Umzug auf die Nordseite des Stadions hin. Im Bebauungsplan wird das Sicherheitsgutachten der Polizei so zitiert, dass der Erhalt der Südkurve Mehrkosten in Höhe von zehn Millionen Euro bedeuten würde. Diese Summe ist in den bisher veranschlagten Kosten von 52 Millionen Euro für den Stadionausbau nicht enthalten. Eine Entscheidung soll offenbar bis Dezember getroffen werden.