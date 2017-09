Beide Trainer wechselten in der Halbzeit. Bei Jena kam Firat Sucsuz für Florian Brügmann. Bei Münster kamen Stoll und Rühle in die Partie. Die Gäste agierten in der 2. Halbzeit aggressiver und versuchte früher zu pressen. Aber Jena ließ sich davon nicht beeindrucken und konnte sich weitere gute Gelegenheiten herausspielen. Die größte davon hatte Tuma in der 54. Minute, als sein Schuss von der Unterkante der Latte wieder heraussprang.

Im weiteren Verlauf der 2. Halbzeit spielte sich Jena nicht mehr die großen Chancen heraus, verteidigte aber weitestgehend gut gegen harmlose Münster. Nur in der Schlussphase wurde es zweimal brenzlig. In der 81. Minute war der eingewechselte Rühle frei durch und konnte erst in der letzten Sekunde noch gestoppt werden. In der 89 Minute konnte Al-Hazalmehl links erst in höchster Not gestoppt werden.