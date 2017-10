Magdeburg überrennt Jena zu Beginn

Und die gute Laune setzte sich vor allem bei den Magdeburger Fans fort, denn ihr Team wählte in den ersten Minuten nur den Vorwärtsgang. Torjäger Christian Beck hatte schon nach zwei Minuten eine gute Gelegenheit nach Freistoß von Nico Hammann. Sein Kopfball ging aber ein ganzes Stück am Jenaer Kasten vorbei. Der gebürtige Thüringer blieb gefährlich und hätte acht Minuten später das 1:0 erzielen müssen. Doch Raphael Koczor im Jenaer Kasten verhinderte dies mit einer starken Fußabwehr. Torwart Raphael Koczor war einer der besten Jenaer gegen Magdeburg. Bildrechte: IMAGO

Es ging weiter mit den Magdeburger Großchancen. Nils Butzen passte auf Beck, dessen Abschluss aus zehn Metern erst Koczor parieren konnte. Beim Nachschuss war dann Tobias Schwede zu überrascht (14.). Danach konnte sich Jena etwas befreien und kam seinerseits durch René Eckardt nach einer Eingabe des Ex-Magdeburgers Jan Löhmannsröben zu einer guten Gelegenheit (26.).

Das 1:0 fiel dann durch einen langen Ball auf Türpitz, bei dem sich Dennis Slamar verschätzte. Türpitz ging an Koczor und schoss aus extrem spitzen Winkel ein - bereits das fünfte Saisontor des früheren Chemitzers. Türpitz hätte noch in der ersten Hälfte noch auf 2:0 erhöhen können, zielte aber erst neben den rechten Pfosten (41. ) und dann war Koczor vor ihm Ball (42.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Jena noch eine große Chance, den Abschluss von Marius Grösch nach guter Vorarbeit von Julian Günther-Schmidt klärten Jan Glinker und Christopher Handke im Verbund auf der Linie (45.) Philip Türpitz ist der Mann der Stunde beim FCM. Bildrechte: IMAGO

In der zweiten Hälfte hat Jena mehr vom Spiel

Die zweite Hälfte verlief dann nicht mehr so rasant wie die erste. Beck hatte weitere Möglichkeiten (50./56./60.), blieb aber letztlich wie zuletzt häufiger glücklos. Magdeburg zog sich ab der 65. Minute weit zurück und ließ die Jenaer kommen, die daraus aber nicht viel machen konnten.

So wurde der FCC nur über Weitschüsse mal gefährlich, wie in der 81. Minute, als der eingewechselte Maximilian Wolfram aus 20 Metern abzog. Glinker hatte kleinere Probleme mit dem abgefälschten Ball. Kurz darauf fiel die Entscheidung: Hammann schoss einen Freistoß von der Strafraumgrenze genau in den rechten oberen Winkel (85.). Außer einer Tätlichkeit von Koczor gegen Beck, nachdem der Keeper zuvor außerhalb des Strafraums Hand genommen hatte (87.), passierte nichts mehr. Die Magdeburger schaukelten die Führung über die Zeit. Die Anweisungen von Jenas Trainer Mark Zimmermann brachten nicht den gewünschten Erfolg. Bildrechte: IMAGO

In der Tabelle bleibt der FCM wegen des zeitgleichen Erfolgs des SC Paderborn beim FSV Zwickau (3:1) auf dem zweiten Platz. Jena rutscht wieder auf einen Abstiegsrang und wird dort etwas länger bleiben, da am nächsten Wochenende Landespokalspiele anstehen.

Das sagten die Trainer:

Mark Zimmermann (Jena): "Wir haben heute um die 70 Minuten ein wirklich ordentliches Spiel gemacht. Nur die ersten 20 Minuten waren wir wohl noch im Bus, da war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann wir hier ein Gegentor bekommen. Dann musste ich auf die Situation reagieren, deshalb auch der frühe Wechsel. Und dann haben wir uns in einer Phase als wir uns eigentlich etwas gefangen hatten, das Gegentor bekommen. In der zweiten Halbzeit wollten es mutiger machen, haben uns aber leider nicht die zwingenden Chancen erarbeiten können, sodass der Sieg für Magdeburg völlig in Ordnung geht."