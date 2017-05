Frankfurt ist gefährlicher als Magdeburg

Sowislo gab auf dem Platz auch gleich wieder alles und klärte etwa in der 19. Minute in höchster Not im Strafraum vor einem einschussbereiten Frankfurter. Zuvor hatte Julius Düker die größte Chance für die Magdeburger in der ersten Hälfte gehabt, aber sein Abschluss aus 20 Metern ging knapp neben den rechten Pfosten (9.).

Die Magdeburger Fans positionen sich zur Stadionproblematik. Bildrechte: IMAGO Ansonsten hatten aber die Gäste im ersten Durchgang die besseren Möglichkeiten. So scheiterte etwa die FSV-Spitze Cagatay Kader in der 29. Minute in aussichtsreicher Position mit einem Kullerschüsschen. Fünf Minuten später zog der Stürmer im Strafraum meilenweit am Magdeburger Kasten vorbei.



Die größte Gelegenheit hatten die Frankfurter quasi mit dem Pausenpfiff: Erst wurde der Schuss von Bentley Baxter Bahn aus fünf Metern abgeblockt, dann ging der Versuch von Kader nur knapp über das FCM-Tor.

Düker legt perfekt für Beck auf

Christian Beck schiebt unhaltbar ein... Bildrechte: IMAGO Auch in der zweiten Hälfte wirkten die Gäste zu Beginn gefährlicher. Das Beste aus Magdeburger Sicht waren die eigenen Fans unter den 17.129 Zuschauern, die ihr Team über 90 Minuten hinweg lautstark unterstützten.



Der schönste FCM-Angriff des gesamten Spiels brachte dann plötzlich die Führung für die Hausherren: Ein Konter landete bei Julius Düker, der Christian Beck perfekt bediente und der Torjäger ließ Sören Pirson im FSV-Gehäuse mit seinem Schuss ins lange Eck keine Chance (59.)

Das 1:0 würde Magdeburg Sicherheit geben - dachte man. Stattdessen spielte Charles-Elie Laprevotte nur vier Minuten später einen Katastrophenpass in den Lauf von Fabian Graudenz. Der schoss durch die Beine von Felix Schiller, unhaltbar für Zingerle. ...und lässt sich für seinen 16. Saisontreffer feiern. Bildrechte: IMAGO

FSV noch mit Chancen aufs 2:1

Danach warfen die Gastgeber zwar alles nach vorne, aber Frankfurt blieb durch Konter gefährlicher. Kader schloss in der 67. Minute wieder zu lasch ab, sonst hätte es das 2:1 geben können. Auf der anderen Seite hätte La'Vere Corbin-Ong fast ein Eigentor fabriziert, traf aber gerade noch so den Pfosten. Auch Shawn Barry (74.) und Yannick Stark (82.) hatten für den FSV noch gute Gelegenheiten nach Kontern. So konnte der FCM mit dem Unentschieden fast noch zufrieden sein - obwohl man sich gegen den Tabellenletzten natürlich mehr erhofft hatte.

Doch Fabian Graudenz kontert postwendend. Bildrechte: IMAGO In der Tabelle bleiben die Magdeburger durch das 13. Unentschieden der Saison auf Relegationsrang drei. Allerdings ist Platz zwei durch den Sieg von Holstein Kiel gegen Hansa Rostock nun schon vier Punkte entfernt.

Das sagten die Trainer:

Gino Lettieri (Frankfurt): "Ich möchte erst mal ganz klar feststellen: Wir sind hier nicht hergefahren, um jemanden zu ärgern. Wir wollen uns einfach gut aus der Liga verabschieden. Was uns ja auch fast schon in Duisburg gelungen wäre. Ich denke, heute hätten wir gewinnen müssen. Und der FCM kann zufrieden sein, hier heute einen Punkt geholt zu haben. Aber ich möchte Magdeburg insgesamt ein Riesen-Kompliment machen, was sie hier in der letzten Zeit aufgebaut haben. Das ist eine ganz tolle Sache, mit der Geschäftsführung und dem tollen Publikum im Rücken. Ich wünsche dem FCM alles Gute, dass sie es noch schaffen."

Jens Härtel (Magdeburg): "Es war heute nicht so einfach. Wir sind ganz gut ins Spiel gekommen, bringen uns dann aber mit einfachen Ballverlusten selbst in Schwierigkeiten und hatten dann auch etwas Glück, zur Pause nicht in Rückstand geraten zu sein. In der zweiten Halbzeit hatten wir es etwas besser gemacht, gehen in Führung und geben diese einfach zu leichtfertig wieder her. Danach war es einfach schwer. Wir hatten aber dennoch Situationen, um das 2:1 zu machen. Nichtsdestotrotz geht es nächsten Samstag weiter und wir wollen in Aalen die drei Punkte holen."