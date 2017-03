Doch in der 8. Minute stand es plötzlich 0:1. Was war geschehen? Der Mainzer Torjäger Aaron Seydel war im Strafraum völlig frei an den Ball gekommen und hatte ihn humorlos und unhaltbar für FCM-Keeper Leopold Zingerle in die Maschen gehauen. Seydel hatte auch schon im Hinspiel den goldenen Treffer für die Gäste geschossen.