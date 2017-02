Die Vorzeichen vor der Partie waren klar: Magdeburg war als Tabellendritter (vor dem Spieltag) gegen den Vorletzten aus Zwickau klar favorisiert. Und die Hausherren zeigten zu Beginn auch gleich, dass sie diese Rolle annehmen wollten. Bereits nach fünf Minuten hätte es eigentlich 1:0 stehen müssen: Erst schlenzte FCM-Torjäger Christian Beck aus 20 Metern an die Latte, den Abpraller konnte der völlig freistehende Florian Kath dann nicht im Tor unterbringen, FSV-Keeper Johannes Brinkies war gerade noch so mit den Fingerspitzen am Ball.